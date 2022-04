Buurtbewoners tekenen petitie tegen komst sportarena in Passendale: “Hier was parking voorzien”

De gemeente plant een sportarena (open sporthal) nabij het voetbalterrein van FC Passendale. Buurtbewoners tekenden massaal de petitie tegen de komst omdat eerdere beloften niet nagekomen worden.

“In december 2020 werden een aantal buurtbewoners persoonlijk door de burgemeester gecontacteerd, om te zeggen dat hij er zelf voor gezorgd had dat de parking die broodnodig is voor de buurt er zou komen”, vertellen de buurtbewoners.

De vergunning van parking en achterliggende groene zone, waar de kinderen uit de buurt konden spelen, hing een weekje later al uit. Iedereen was blij dat er een einde zou komen aan de overlast van foutief geparkeerde auto’s.

Maar in 2021 verscheen een artikel in de krant dat op de plaats van de parking een openlucht sporthal zou gebouwd worden.

“Opeens was de parking niet meer broodnodig en dit kregen wij via de pers te horen”, zeggen de buurtbewoners. Een aantal buurtbewoners hebben dan hun bezwaren geuit via mail. Sommigen kregen reactie, anderen wachten nog steeds op een antwoord. Gelukkig viel alles stil.

Maar een tweetal weken geleden kregen enkele bewoners onverwacht bezoek van burgemeester en leden van het schepencollege. Ze kwamen polsen of er bezwaren waren tegen een sportarena.

“Natuurlijk zijn er bezwaren”, klinkt het kordaat. “Nu wonen we hier rustig en kunnen de kinderen op straat spelen. Daar zal zeker een einde aan komen. Er worden zes extra parkeerplaatsen voorzien, maar deze volstaan nu al niet als er een voetbalwedstrijd van de eerste ploeg plaatsvindt. Daarnaast vrezen we met een open sporthal voor geluidshinder en overlast van belichting. We vrezen ook voor een waardevermindering van onze woningen.”

50 handtekeningen

De petitie kreeg als titel ‘Houd uw woord’. “We willen als buurt dat de burgemeester en zijn partij tonen waar zij nu eigenlijk voor staan en of een woord een woord is”, klinkt het. Er hebben momenteel al 35 gezinnen (in totaal 50 handtekeningen) deze petitie ondertekend en dit enkel door bewoners uit de Sterrestraat en Osselstraat, die hinder van dit project zullen ondervinden. “We zijn bereid om tot het uiterste te gaan om dit project aan te vechten,” zegt men zelfverzekerd.

Woensdagmorgen 20 april werd de petitie overhandigd op het gemeentehuis aan burgemeester Dirk Sioen en schepen Ingrid Vandepitte die later het gezelschap kregen van sportschepen Jan Vandoolaeghe. De buurtbewoners uitten hun grieven en wilden geen woordbreuk.

“Oorspronkelijk was parking voorzien. Dat idee veranderde omdat we op iedere deelgemeente iets willen realiseren. In Passendale hadden we niets op sportief gebied. Eerst dachten we aan de gemeenteschool maar die site was te klein. Als je niet in iedere deelgemeente iets doet, krijg je verwijten”, zei de burgemeester.

Hij werd in zijn mening gevolgd door schepen Ingrid Vandepitte. “Uit de bevolkingsbevraging kwam de vraag naar meer sportaccommodatie naar voor. We hebben de mening gevraagd van wie dichtst bij de voorziene plaats woont. Wie niet dicht woont, vindt het goed. De buurtbewoners vinden het een slecht idee. We zullen zeker al jullie grieven lezen en proberen er rekening mee te houden.”

Strijden tot het einde

Voor de buurtbewoners kan dit niet. “Stel je in onze plaats. Er zijn zeker andere mogelijkheden. Los het parkeerprobleem op en maak van de rest ruimte voor de kinderen. In het RUP is op die plaats parking voorzien en dat verander je toch niet zomaar. Wij vragen dat de burgemeester en zijn partij woord houden. Waartoe dient anders een woord. We zullen strijden tot het einde.”