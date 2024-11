Burgemeester geeft N-VA de volle laag voor verkiezingsklacht in Heuvelland

Het venijn zat duidelijk in de staart op de gemeenteraad van vanavond. Nadat de zitting door voorzitter Marjan Rouseré officieel was gesloten, nam burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) nog het woord voor een ‘mededeling’. Zoals te verwachten, ging die over de verkiezingsklacht. Totaal onverwacht richtte hij daarbij zijn pijlen op N-VA-fractieleider Ivo Fonteyne.

De klacht bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, die werd ingediend door de voormalige algemeen directeur Jef Huyghe, is bij de burgemeester duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten, en dat heeft heel veel te maken met de persoon van de indiener. “Hij is hiermee aan zijn 28ste of 29ste procedure toe, ik ben de tel kwijt. Maar het is toch al te hortig dat hij, na aanvallen tegen de politici en het personeel nu ook gewone burgers aanvalt. Mensen die hun tijd opofferen om de verkiezingen vlot te laten verlopen, waar gaat dat naartoe ? Enfin, dat is toch hetgene we via de pers moeten vernemen, zelf hebben we nog geen inzage gekregen in de klacht.”

De burgemeester ergerde zich ook aan het feit dat het incident met het bekladden van de auto van Jef Huyghe blijkbaar ook wordt gebruikt als argument in de klacht. “En dat terwijl ik net tegen hem een klacht heb ingediend voor laster en eerroof.” Maar hij wond zich vooral op over het feit dat de inhoud van het verslag van het forensisch onderzoek van Audit Vlaanderen, dat op 28 oktober werd besproken in geheime zitting, blijkbaar gelekt is naar de pers. “De schuldige bevindt zich hier in ons midden”, orakelde hij.

“Distantieer u van de klacht”

Waarna hij zich meteen frontaal richtte tot fractieleider Ivo Fonteyne van N-VA. “De indiener van de klacht is iemand van uw fractie. Ik vind het echt een zwaktebod dat u in de pers gewoon verklaart dat N-VA daar niets mee te maken heeft. Daarom vraag ik u klaar en duidelijk : distantieert uw partij zich van die klacht of niet ?”

Ivo Fonteyne schrok zich zowat een hoedje maar viel op zijn poten en bleef rustig. “Jef Huyghe stond als onafhankelijke op onze lijst N-VA Plus, en als hij ooit zou zetelen, dan is dat als onafhankelijke. N-VA heeft met deze klacht dus niets te maken.” Waarop de burgemeester : “Hij maakt wel degelijk deel uit van uw fractie, want zoiets moet je al voor de verkiezingen melden. Dus : distantieert N-VA zich of niet ?”

Dat kreeg Ivo echter niet over zijn lippen, hij bleef herhalen dat Jef zal opereren als onafhankelijke. “Distantieer je dan tenminste in persoonlijke naam”, kwam er van de overzijde, maar ook dat wilde Ivo niet. Hij kreeg ondertussen steun van Caroline Ryde : “We moeten zoiets toch hier nu niet bespreken !” Waarop Jean-Pierre Geelhand de Merxem : “Toch wel, want straks ben ik er niet meer bij.” Waarna de discussie uitdoofde. Ivo Fonteyne wil voorlopig niet reageren op deze plotse aanval. “Ik zal alles eerst nog eens rustig laten bezinken”, verklaarde hij ons buiten de raadszaal.

Installatie pas in januari

De burgemeester heeft ondertussen vernomen dat de uitspraak over de verkiezingsklacht niet wordt verwacht voor eind december. Dat wil meteen zeggen dat de installatievergadering van de nieuwe raad, voorzien voor 5 december, verschuift naar de eerste volle week van januari. De voorziene gemeenteraadsvergadering van 16 december zal wel nog doorgaan, met de huidige raad. Dan wordt onder meer het budget voor 2025 vastgesteld.