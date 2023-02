Brugs burgemeester Dirk De fauw: “Geen fusie of districtsvorming voor de verkiezingen van 2024

“De beslissing over een fusie met andere gemeenten of de vorming van een Brugs district zal pas na de verkiezingen van 2024 genomen worden”, zei de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) tijdens de gemeenteraad maandagavond. Zijn collega’s uit Beernem, Damme en Zuienkerke hebben zijn uitgestoken hand niet vast genomen: “Na overleg met hun gemeentebesturen hebben zij voorlopig gepast voor een fusie.”

Yves Buysse (VB) en Geert Van Tieghem (N-VA) polsten naar de stand van zaken in het fusiedossier. Dirk De fauw (CD&V) bekende dat hij verkennende gesprekken gevoerd heeft met alle burgemeesters uit het voormalig arrondissement Brugge: “Drie onder hen waren erg geïnteresseerd: Zuienkerke, Beernem en Damme. Zeker als het gaat over districtsvorming. Maar na discussies binnen deze drie gemeentebesturen, hebben ze mij gemeld dat een fusie of districtsvorming niket wenselijk is voor de verkiezingen van 2024.”

De kous is af

“Voor mij is nu de kous af. We verliezen een fikse Vlaamse bonus, want ik denk niet dat die nog zal gelden, als Vlaanderen nadien kleinere gemeenten, van minder dan 20 of 30.000 inwoners, verplicht om te fuseren. Een districtsvorming lijkt mij de beste formule, omdat de deelnemende gemeenten hun naam en eigenheid behouden. Maar ja, om te huwen moet je met zijn tweeën zijn. Ik stel vast dat de ene partner meer verliefd is dan de andere. We hebben het geprobeerd…”, aldus Dirk De fauw.