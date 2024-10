Bibliotheek van Wijtschate krijgt een nieuw jasje

De Heuvellandse gemeenteraad zette gisterenavond het licht op groen voor verbouwingswerken aan de bibliotheek van Wijtschate. De werken zullen 110.000 euro kosten.

Schepen Bart Vanacker (Gemeentebelangen) gaf tekst en uitleg. “Nu de KAJ haar intrek genomen heeft in het jeugdhuis, komt er in de bib ruimte vrij, en dat is de aanleiding om deze uit te breiden, grondig te renoveren en wat anders in te richten. Het onthaal wordt vernieuwd en we schakelen over op mobiele rekken, wat toelaat om de ruimte voor lezingen of andere bijeenkomsten groter te maken. De jeugdafdeling verhuist van de omgeving van de infobalie naar de linkervleugel, waar ze meer ruimte zal hebben.” Aan de buitenzijde wordt de muur gekaleid, en ook de dakgoten en de platte daken worden vernieuwd.

Ivo Fonteyne (N-VA) vond 110.000 euro toch een groot bedrag. “En ik vind het toch een beetje vreemd dat deze renovatie als afzonderlijk project wordt bekeken, en niet in relatie tot ontmoetingscentrum Klaverhulle. Ik dacht daar in een verkiezingsprogramma toch iets over gelezen te hebben.” Waarop de burgemeester meteen : “Dat zal dan toch wel niet in het onze geweest zijn.” Schepen Vanacker verduidelijkte dat de platte daken in de verbinding met Klaverhulle ook in dit project zitten.

Geert Debergh van CD&V liet een gelijkaardig geluid horen. “Wat is hier eigenlijk de bedoeling ? Waarom wordt er niet eerst bekeken of er een globale aanpak mogelijk is op deze site ? En dan hebben we ook nog het kerkenplan, dat ook mogelijkheden kan bieden. Is het echt noodzakelijk om deze ingreep nu te doen ?” Geert had ook nog een vraag over de veiligheid in de nieuwe jeugdafdeling. “Als ik het goed zie, dan is er daar eigenlijk geen directe vluchtweg in geval van nood.” Schepen Vanacker bevestigde hem dat de bestaande deur daar behouden blijft en kan dienen als nooduitgang.

CD&V onthield zich bij de stemming over dit punt.