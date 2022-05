Bewakingscamera’s zorgen voor discussie op Pittemse gemeenteraad

Oppositieraadslid Andres Vandewalle signaleerde tijdens de Pittemse gemeenteraad van maandagavond 2 mei dat er alweer vandalisme was vastgesteld aan de jeugdlokalen en de polyvalente zaal. Hij vroeg dan ook nadrukkelijk wat de meerderheid hier denkt tegen te doen. Ook mogelijke fusieplannen gaven stof tot discussie.

Tijdens de afsluitende variaronde, van de gemeenteraad op maandag 2 mei, bond oppositieraadslid Andres Vandewalle (NieuwPittemEgem) de kat de bel aan. Hij verwees naar het vandalisme die alweer werd vastgesteld op de jeugd- en sportsite. “Zo werd de zandbak van het speelterein opnieuw beschadigd met glas en slaagden de vandalen er ook in binnen te dringen in de lokalen van de KSA en de polyvalente zaal. Ook daar werd schade aangericht. Blijkbaar lag een van de kookplaten aan, zodat heel de boel kon afgebrand zijn. Er werden recent ook fietsen weggenomen en beschadigd.”

“Ook in het verleden werd reeds vele malen vandalisme vastgesteld. Ondanks alles ontbreken hier nog steeds camera’s. We vragen dan ook met nadruk wanneer hier werk zal van gemaakt worden”, aldus Andres Vandewalle.

Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) gaf hier antwoord op. “Laat ik beginnen met te benadrukken dat ik het meer dan jammer vind dat we dure camera’s moeten installeren omdat enkele dwazen het verknallen voor de rest van de bewoners van de gemeente. Wanneer iedereen van de goederen van anderen afblijft, zou deze discussie overbodig zijn. Desalniettemin kan ik meedelen dat inmiddels de prijsofferten voor de camera’s binnen zijn. We gaan nu zo snel mogelijk bekijken waar we welke camera’s kunnen installeren, zodat deze zo efficiënt mogelijk door de politie zullen kunnen gebruikt worden.”

Fusieplannen?

Christophe Vancoillie (NieuwPittemEgem) vroeg op zijn beurt duidelijkheid over de eventuele fusieplannen van de gemeente met andere gemeenten. “Wij waren, net als velen, verrast door de aankondiging van Wingene en Ruiselede om tot een fusie over te gaan. We vragen ons dan ook af of er ook in onze gemeente plannen in die richting zijn. En als dit zou zo zijn, vragen we ook om zeker de bevolking en ons als oppositie in deze plannen te betrekken. Voor dergelijke vergaande beslissingen is een breed draagvlak immers noodzakelijk.”

“Laat ons beginnen met te melden dat wij, ondanks wat in de pers verschenen is, op dit moment nog door niemand gevraagd zijn voor een fusie”, reageerde Schepen Denis Fraeyman (CD&V) hierop. “Wanneer de vraag toch zou komen, zullen we uiteraard aandachtig luisteren en de mogelijkheden bekijken. We hebben in 2019 een bevraging gedaan en toen was nagenoeg de helft van de bewoners te vinden voor een fusie. De andere helft was tegen of had geen mening. Mocht het toch tot concrete plannen komen, dan zullen we de bevolking en de gemeenteraad zeker in het proces betrekken.”

(JG)