Belangenvermenging of niet, Chalet in Kemmel blijft voor Provincie een goeie overeenkomst

Op de provincieraad vanmiddag ondervroeg kersvers provincieraadslid Anouk Speleers van N-VA de deputatie over de mogelijke gevolgen van het onderzoek van Audit Vlaanderen naar onregelmatigheden bij de gemeente Heuvelland, meerbepaald voor de erfpachtovereenkomst voor het landhuis Chalet in Kemmel, die de Provincie afsloot met de gemeente. Volgens gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) zit de Provincie safe.

Een tijd geleden kocht de Provincie het landhuis en bijhorende domein aan, om het open te stellen voor het publiek. “We waren vooral geïnteresseerd in het 29,5 ha grote domein, maar niet in het landhuis zelf”, stelde Bart Naeyaert in zijn antwoord. “Daarom gaven we het voor 50 jaar in erfpacht aan de gemeente Heuvelland.”

De gemeente heeft echter zelf ook niet meteen plannen met het gebouw en besloot daarop om op zoek te gaan naar een kandidaat aan wie ze de erfpacht kon doorgeven. Daar kwam aanvankelijk weinig respons op, tot de gemeenteraad van Heuvelland op 9 september jl. besliste om de erfpacht door te geven aan het Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT), dat het gebouw volledig zal renoveren en inrichten als jeugdverblijf. De Vlaamse overheid kwam hiervoor ondertussen al over de brug met een subsidie van 1,5 miljoen euro.

Belangenvermenging

“Ondertussen is er in de gemeente Heuvelland wel een onderzoek gebeurd door Audit Vlaanderen, en in het rapport van dit onderzoek is er onder meer sprake van belangenvermenging door de burgemeester (Wieland De Meyer, nvdr.) rond het toewijzen van die erfpacht aan het CJT”, aldus Anouk Speleers. De burgemeester is als centrumleider van De Lork in Kemmel werknemer van het CJT. De audit is overgemaakt aan het Parket, dat nog geen beslissing nam.

Anouk Speleers vroeg de gedeputeerde dan ook of de uitspraak van de Auditcommissie mogelijks negatieve gevolgen kan hebben voor het erfpachtcontract dat de Provincie afsloot. “Ik ben helemaal niet op de hoogte van de inhoud van het verslag van Audit Vlaanderen”, antwoordde Bart Naeyaert. “Het enige wat ik weet is dat die audit gebeurd is. Maar het gaat hier om een overeenkomst tussen de provincie en de gemeente, en het blijft voor ons de gemeente die verantwoordelijk is voor de naleving van de voorwaarden en voor het onderhoud van het gebouw. Er is in de overeenkomst inderdaad voorzien dat die erfpacht kan doorgegeven worden, maar hoe en aan wie, dat is niet onze zaak. Voor ons blijft dit een goed contract, zowel ‘contract-ecnomisch’ als naar inhoud en doel van de overeenkomst. “