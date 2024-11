Avonturenzone in Westouter : Franse beek wordt beter, mooier en leuker

In Westouter zijn momenteel niet enkel wegenwerken aan de gang : er wordt ook duchtig gegraven op ‘de Meersen’: het 2,5 ha grote weidegebied aan de Franse beek in het dorpscentrum. De loop van de beek wordt verlegd en kronkelend gemaakt, waardoor meer water kan worden gebufferd bij hevige regenval. Meteen wordt deze hele zone ook omgevormd tot een grote avontuurlijke ravotzone, die perfect aansluit bij het bestaande speelplein.

Voor dit unieke project slaan de gemeente Heuvelland en de provincie West-Vlaanderen de handen in elkaar. “Het is eigenlijk allemaal al een jaar of acht geleden begonnen”, vertelt burgemeester Wieland De Meyer, “toen een dorpsbewoner met het idee op de proppen kwam om met de meersen iets te doen waar de hele gemeente kon van genieten. In 2021 heeft de gemeente dan de 2,5 ha grote zone aan de Meersenstraat gekocht, en zijn we samen met de provincie plannen beginnen maken. En nu is het zover : de werken zijn begonnen en moeten tegen de zomer klaar zijn.”

“Ruimte én tijd kopen”

Waterbeheersing is een van de grote taken van het provinciebestuur. “Eerst droge voeten, dan de rest”, is zowat de slogan van gedeputeerde Bart Naeyaert. Overal in de provincie werden op dat vlak al enorme investeringen gedaan, maar ook kleinere projecten als dit zijn belangrijk. De Franse beek komt vanuit de richting van de Zwarte Berg en heeft dus een vrij hoge hellingsgraad, waardoor er bij hevige regenval snel vrij veel water richting Westouter komt. Dit zorgde al wel een voor wat overstroming op de Neerplaats, maar vooral voor waterellende verderop in Reningelst. Gedeputeerde Naeyaert : “De Franse Beek krijgt een nieuw kronkelend tracé doorheen de weide. Er worden ook enkele stuwen geplaatst die de afvoer van water vertragen. Door de beek meer ruimte te geven, zorgen we ervoor dat we extra water, zo’n 7.000 kubieke meter, kunnen bufferen bij hevige regenval. Hiermee kopen we niet alleen ruimte maar ook tijd : want met dit project kunnen we de afvoer naar Reningelst met een half uur tot een uur vertragen naar Reningelst toe, waardoor het water al meer tijd heeft gekregen om in de bodem te dringen.” Ook de oude loop van de beek blijft overigens bestaan, als een soort extra reservoir.

Wandel- en fietsdoorsteek

Het hele nieuw aangelegde gebied wordt publiek toegankelijk, als speel- en ravotzone voor kinderen, maar evenzeer als recreatief gebied voor wandelaars, compleet met bloemenweide, kampvuurplaats en evenementenruimte. Er worden extra bomen aangeplant, er komen wandelpaden en een verhoogd uitkijkpunt, en vooral : door het gebied komt er een nieuwe wandel- en fietsdoorsteek naar de Blauwepoortstraat. Dit pad zal over de nieuwe beek gaan via een brug in veeroosters, zodat je het water zal kunnen zien als je erover heen gaat. Een tweede brug wat verderop in het gebied zorgt ervoor dat je hier evengoed een plaatselijke rondwandeling zal kunnen maken. “Het is duidelijk dat deze extra avontuurlijke zone in het centrum een goede zaak is voor de bewoners”, besluit burgemeester Wieland De Meyer. “Maar niet alleen voor hen : dit wordt ook een bijzonder leuke en interessante plek voor de vele kinderen die naar Westouter op kamp of bosklas komen.”

De werken, die heel onlangs zijn gestart, zullen 100 werkdagen duren en zullen een goeie 766.000 euro (excl. BTW) kosten. De provincie betaalt hiervan een goeie 441.000 euro, met name alle kosten van de hermeandering zelf en een deel van de omgevingsaanleg. Er is ook subsidie vanuit Vlaanderen.