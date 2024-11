Alle Mesense schepenen zijn vrouw

Mesen schrijft alweer eens een unicum op zijn naam : alle schepenen zijn er vrouw. Het is burgemeester Sandy Evrard himself die ervoor zorgt dat beide sexen vertegenwoordigd zijn in het college, wat wettelijk verplicht is.

“Ook de algemeen directeur van Mesen, die de vergaderingen van het schepencollege bijwoont, is overigens een vrouw, net als nog een aantal andere sleutelposten op het stadhuis”, glundert burgemeester Sandy, die duidelijk trots is op zijn nieuwe college. Dat al zijn schepenen vrouwen zijn heeft hij overigens niet zelf gekozen : het is de kiezer die dit beslist heeft, want vooraf was duidelijk gezegd dat de verkozenen met de meeste stemmen schepen zouden worden.

Nieuwe bevoegdheden

In het nieuwe Mesense schepencollege is er één nieuwkomer, met name Déborah Giampietro, die voor de eerste keer deelnam aan de verkiezingen. Zij vervangt Kim Develter, de geen kandidaat meer was. Maar zelfs al zijn de twee andere schepenen al ‘anciens’, toch werden de bevoegdheden grondig dooreengeschud.

Maar laat ons beginnen met burgemeester Sandy Evrard (55) , die een flinke portefeuille aan bevoegdheden heeft : algemeen beleid, burgerlijke stand, bevolking, begraafplaats, huisvesting en woonbeleid, internationale betrekkingen, openbare werken, openbare nutsvoorzieningen, veiligheidsbeleid, lokale economie, personeelszaken, informatie, ICT en informatieveiligheid, archiefbeheer, plechtigheden, financiën en begroting, toerisme, onderwijs, verkeer en mobiliteit, en ruimtelijke ordening. Opmerkelijk : deze laatste twee bevoegdheden oefent hij uit in duobaan met schepen Maité Hellem. “Dit zijn heel belangrijke en zware pakketten”, zegt Sandy, “en het is belangrijk voor de continuïteit van het beleid dat een schepen geleidelijk kan ingroeien. Want ook al ga ik nog voor de volle zes jaar als burgemeester, het is nu al duidelijk dat dit mijn laatste ambtstermijn zal zijn.”

Eerste schepen Melanie Verdru (43) dan. Zij wordt bevoegd voor feestelijkheden, cultuur, sport; bibliotheek, eredienst, senioren en patrimonium. Tweede schepen Maité Hellem (37) krijgt landbouw, leefmilieu, waterbeheer, huisvuil en afvalbeleid, dierenwelzijn, groenvoorzieningen en jeugd onder haar vleugels, plus dus de duobevoegdheden verkeer en mobiliteit, en ruimtelijke ordening.

Bijzonder Comité

Nieuwkomer Déborah Giampietro (31) wordt als derde schepen meteen ook voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dat zal verder nog bestaan uit Patricia Colson, Eveline Jemgember, Carine Delporte, Kim Develter, Maxime Liefooghe en Evelyne Wybo, deze laatste als vertegenwoordiger van de oppositie nu deze volledig verdwijnt uit de gemeenteraad. Een gebaar van MLM dat naar waarde wordt geschat. Verder is schepen Giampietro nog bevoegd voor sociale zaken en lokaal sociaal beleid, ontwikkelingssamenwerking, tewerkstelling, gezin, kinderopvang en gezondheid.

“Wij zullen vooral een sterke ploeg vormen”, besluit de burgemeester, “ten dienste van de hele Mesense bevolking, wat ook hun taal, cultuur of overtuiging is. Hier staat de politiek niet ver van de mensen. Ten bewijze daarvan de schitterende opkomstcijfers die we hadden op 13 oktober : hier is 81,7 % van de kiezers komen stemmen : de beste score van heel Vlaanderen !”

De installatievergadering van de nieuwe Mesense gemeenteraad vindt plaats op donderdag 5 december.