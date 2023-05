Afgebroken geveltje zorgt (tijdelijk) voor uniek beeld op O.L.V.-kerk

Wie de Onze-Lieve-Vrouwekerk eens volledig wil bekijken, heeft daar nu een unieke kans toe. Door het voor de veiligheid tijdelijk wegnemen van een beschermde gevel komt de kerk volledig ‘bloot’ te staan. “Het blijft echter niet duren, want die gevel en het hele huisje worden als deel van het beschermd stadsgezicht terug opgebouwd”, zegt burgemeester Coens.

Het is een beeld dat geen enkele levende Dammenaar al heeft gezien en over enkele weken of misschien maanden zal het er ook niet meer zijn: het beeld vanuit de Kerkstraat op de majestueuze Onze-Lieve-Vrouwekerk zonder bebouwing ervoor.

Witgekalkt huisje

Van oudsher stond voor de kerk een witgekalkt huisje met rood schrijnwerk, met adres Kerkstraat 37. Het is vastgesteld als bouwkundig erfgoed en is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, als deel van de stadskern Damme. Het pand werd voor het eerst in het kadasterplan opgenomen in 1834, deed dienst als gezinswoning, maar staat al bijzonder lang leeg en te verkommeren. De oude dorpswoning werd een tijdje terug gekocht door een ontwikkelaar die er een nieuwbouw zou willen realiseren en kreeg daar ook een vergunning voor, op voorwaarde dat de kenmerkende gevel en dus het beschermde stadszicht zou behouden worden.

Zodoende werd in 2021 gestart met de afbraak van de achterbouw en andere voorbereidende werkzaamheden, terwijl de voorgevel dus wel bleef staan. Eind 2021 werden die werken echter stopgezet na tussenkomst van het agentschap Onroerend Erfgoed, wegens vaststelling van werkzaamheden die zouden ingaan tegen de verkregen vergunning. Er moest ook nog bijkomend archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. Een en ander zorgde dus voor behoorlijk wat vertraging. De voorgevel, de enige gevel die nog resteerde dus, moest op den duur stevig gestut worden uit veiligheidsredenen en het was voetgangers ook niet meer toegestaan het trottoir ter hoogte van het huisje te gebruiken. Maar onlangs bleek de gevel volledig afgebroken waardoor er momenteel geen spoor meer te zien is van het beeldbepalende huisje.

Historisch stadzicht

“Samen en in overleg met Onroerend Erfgoed hebben we beslist dat we hier actie moesten ondernemen en de gevel mocht afgebroken worden”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V). “Het was dan ook een voor iedereen onpraktische en onveilige situatie geworden. Nu krijgen we veel reacties van mensen die vragen of dit zo niet kan blijven gezien er zo’n mooi zicht op de kerk is. Maar dat is natuurlijk niet mogelijk, want er werd een bouwvergunning afgeleverd. En daar komt nog eens bij dat we dat als stadsbestuur ook zo niet kunnen beslissen, want het is het beeld mét het huisje erbij dat een historisch stadszicht vormt, dus het moet wel weer opgebouwd worden. Meer zelfs: de gevelstenen werden bewaard en genummerd en moeten gebruikt worden om de gevel terug op te bouwen.”