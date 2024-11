Aanleg fietspaden Westouter-Poperinge start volgend jaar

De werken voor de aanleg van het langverwachte veilige fietspad op de verbinding Westouter-Poperinge kunnen eindelijk starten. Het definitieve ontwerp werd goedgekeurd op de gemeenteraad, en de samenwerkingsovereenkomst met de stad Poperinge en de provincie West-Vlaanderen eveneens.

Het is overigens de provincie die instaat voor het leeuwenaandeel van de kostprijs : 5,5 miljoen van de in totaal 6 miljoen euro, met ruime subsidie vanuit het Vlaamse Fietsfonds, want het gaat hier om een verbinding op het bovenlokale functionele fietsnetwerk, langs gewestwegen. Poperinge brengt zowat 300.000 euro in, Heuvelland 200.000.

Dubbelzijdig én afgescheiden

Schepen Dirk Baekelandt (Gemeentebelangen) gaf een korte toelichting : “Aan beide zijden van de weg komt er een fietspad van twee meter breed, dat van het autoverkeer wordt afgescheiden door een twee meter brede groenzone. Aan beide zijden komen er ook langsgrachten. Er komt een belangrijke ingreep op het kruispunt van de Poperingestraat met de Westouterstraat : hier wordt de richting Poperinge de voorrangsweg en de richting Reningelst ondergeschikt. Ter hoogte van de Brabant wordt snelheid voor het autoverkeer verlaagd tot 50 kilometer per uur en iets verderop aan de Hogegraafstraat, op de grens met Poperinge, zal een asverschuiving worden aangelegd.”

De schepen gaf ook nog mee dat de opmerkingen uit de vergadering met de omwonenden hebben geleid tot nog kleine wijzigingen in het plan, vooral rond privé-opritten en zo. Op aangeven van de bewoners wordt ook de bushalte Ondank geschrapt. Die wordt blijkbaar toch niet veel gebruikt en iets verderop, in Westouter-dorp, komt er een nagelnieuw Hoppin-punt.

De werken zullen gebeuren in drie fasen. “De eerste fase behelst de ‘westkant’”, aldus schepen Baekelandt, “de tweede de ‘oostkant’, en de derde de heraanleg van het voornoemde kruispunt. De aanbesteding kan nu worden uitgeschreven. Tegen het voorjaar zouden we een aannemer moeten hebben en de planning is van na de zomervakantie te kunnen starten.” De werken zullen (hou je vast !) 500 werkdagen duren.

Geert Debergh sprak namens CD&V zijn tevredenheid uit over het feit dat dit project eindelijk wordt gerealiseerd. Het punt kreeg dan ook een unaniem ja.