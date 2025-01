Zeug gered uit aalput, vlak voor komst brandweer

De brandweer van Diksmuide werd zaterdagochtend opgeroepen om een varken te gaan redden die in een aalput gesukkeld was. Dat gebeurde op een boerderij in de Oude Zeedijk in Nieuwkapelle.

De landbouwer had gezien hoe een zeug naast een rooster in een aalput was terechtgekomen en belde de brandweer op. Die schakelde onmiddellijk ook het speciale dierenreddingsteam (DRT) in. Maar nog voor die goed en wel vertrokken waren bleek dat de zeug al half uit de put was geraakt en kon de landbouwer met wat trekken en sleuren het varken helemaal uit de put krijgen. De brandweer ging nog langs ter controle en eenmaal het varken gekalmeerd was zat de interventie er op. (JH)