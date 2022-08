Wild hert loopt zich vast in poort in Wakken

Bewoners van de Hekkenstraat in Wakken werden dinsdagmiddag opgeschrikt door een ongenode gast: er zat een hert vast tussen hun poort.

Het betrof een wild dier dat vermoedelijk afkomstig is uit het Provinciaal Domein Baliekouter. De brandweer moest ter plaatse komen om het verstrikte dier te bevrijden. Dat was snel gebeurd en in overleg met burgemeester Koenraad Degrootte werd het dier terug naar de Baliekouter gebracht.

“Aangezien het een wild dier betrof dat niemands eigendom was, heeft de brandweer het daar terug vrijgelaten. In het Provinciaal Domein spotten wandelaars regelmatig wilde herten en reeën.”