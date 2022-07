Waterlekken zorgen voor schade en hinder in Westvleteren en andere plekken in West-Vlaanderen

Het bleef afgelopen weekend kurkdroog in de Westhoek en toch moest de brandweer uitrukken voor wateroverlast in Vleteren, Ieper, Kortemark en Gistel. Het ging telkens om lekken in waterleidingen. In het dorpje Westvleteren is de hinder het grootst: enkele tientallen woningen zaten een dag zonder water, een horecazaak liep onder en de beschadigde hoofdstraat is afgesloten. De oorzaak blijft een raadsel.

“Het water spoot uit de muur”, zag Melanie Verhille in de nacht van vrijdag op zaterdag in De Engel, haar café-frituur in het centrum van Westvleteren. “We waren net in verlof en werden opgebeld door onze buren, die merkten dat er water vanonder de voordeur kwam. Gelukkig hebben wij een fantastisch dorp, waar iedereen elkaar kent én helpt. Met man en macht konden we het water wegtrekken. De schade? Dat kunnen we pas later inschatten.”

Vlak voor Den Engel spoot het water uit de straat, waardoor een stuk van het wegdek beschadigd werd en de weg voor onbepaalde duur moest afgesloten worden. Ook verder ontstonden lekken.

“Dat hebben wij hier nog nooit meegemaakt”, vervolgt Melanie, die Den Engel intussen vier jaar uitbaat. “Daarvoor stond ik meer dan veertien jaar in de nabijgelegen bakkerij, waar we twee jaar hinder hadden door werken in de straat, die in 2007 af was.”

Heel bizar

Ook burgemeester Stephan Mourisse (Landelijke Volkspartij) werd teruggeroepen uit verlof. “Het was nodig, want dit is heel bizar”, vindt hij. “De Watergroep was verderop in de straat al een paar dagen bezig met het herstel van een lek. En dan ontstaan deze grote lekken, waardoor 38 woningen een hele dag zonder water zaten.”

In het dorp voorzag De Watergroep een standpijp, waar mensen water konden halen. Vlakbij, in dierenspeciaalzaak Fauna Leroy, kon uitbaatster Caroline Leroy haar duizenden dieren blijven voorzien. “Gelukkig hebben we putwater. Zeker in deze warme periode, waarin de beestjes zich graag ook eens wassen”, lacht Caroline. “In de loop van afgelopen vrijdag vielen we al zonder druk en tegen de avond hadden we helemaal geen leidingwater meer. Ik woon gelukkig aan de overkant van de straat, waar de huizen wel nog water hadden.”

Aan die kant bevinden zich ook de plaatselijke slager en bakker, die dus water hadden, maar minder klanten door de omleidingen voor het doorgaand verkeer.

“Het lek is hersteld, maar wat met de straat? Dit is een gewestweg. Ik hoop dat het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer zo snel mogelijk hun verantwoordelijkheid opneemt”, stelt Mourisse. “Voor de dorpsvernieuwing van Westvleteren werd beslist om een aantal stukken van de waterleiding niet te vernieuwen door een gebrek aan centen. Deze herstellingen kosten nu een fortuin. Dat is frustrerend.”

Zwembad zonder water

Tegen zaterdagavond waren de lekken van Westvleteren hersteld, maar zondagochtend moest De Watergroep weer aan de bak. In Ieper ontstond een lek bij de sportzone, waardoor het zwembad even geen water had voor de douches en toiletten.

“Maar na een paar uur werden deze aangesloten op een ander net”, zegt Iepers schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper). “KVK Westhoek zit nog zonder water, maar dat is voorlopig geen probleem, omdat het voetbalseizoen nog niet begonnen is.”

In Gistel was er zondag nog een lek op een binnenleiding. In de Kortemarkse deelgemeente Zarren ontstond zondagvoormiddag een lek in de Stadenstraat.

“Maar daar vertaalt de hinder zich hoogstens in verlaagde druk”, aldus Brigitte Van Damme, woordvoerster van De Watergroep. “De oorzaak van deze lekken? Dat zullen we de komende dagen uitzoeken, onder meer via drukpuntmetingen.”

