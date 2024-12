Vrouw hoort ‘hulp’ roepen op Spaarbekken Nieuwpoort: hulpdiensten vinden enkel twee verbaasde vissers

“Ik hoor hulp roepen en zie zaklampen bewegen op het water van het Spaarbekken. Mensen zijn in nood.” Dat meldde een vrouw maandagavond toen ze de politie belde. Daarop reden de hulpdiensten, waaronder duikers van de brandweer, massaal naar het Spaarbekken in Nieuwpoort… waar ze enkel twee stomverbaasde vissers aantroffen.

Rond 21.30 uur belde een vrouw nogal paniekerig naar de politie. Ze passeerde aan het Spaarbekken in Nieuwpoort en meende daar een noodsituatie gezien te hebben. “Ik heb hulp horen roepen, zie een bootje dobberen en zaklampen heen en weer schijnen”, meldde de vrouw. Ze benadrukte dat ze wel degelijk om hulp had horen roepen. Daarop werd bij de hulpdiensten niet getwijfeld en werd meteen een reddingsactie in gang gezet. Politie Westkust haastte zich naar het Spaarbekken en ook de brandweer van Nieuwpoort werd opgeroepen.

Van posten Houthulst, Veurne en Lo-Reninge rukte telkens een duiker met een duikassistent uit. “Bij onze aankomst was de politie ook reeds ter plaatse en bleek er helemaal niks aan de hand te zijn”, zegt brandweerkapitein Matthijs Demey van post Nieuwpoort. “Op het water zaten twee vissers in een bootje die nogal schrokken bij het zien van de hulpdiensten. De politie vroeg hen naar de kant te komen om enkele vragen te stellen. De twee verklaarden helemaal niet in nood te zijn, helemaal geen hulp te hebben geroepen en de zaklampen stonden op hun hoofd om te kunnen vissen. We hebben alle hulp die onderweg was, waaronder de duikers, dan ook snel afgeblazen.” Hoe de vrouw zich zo kon vergissen is een raadsel. (JH)