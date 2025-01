Vier zwemmers onwel door sterke geur in zwembad Nieuwpoort: “Geen giftige stoffen aangetroffen, dus vandaag weer open”

In het stedelijk zwembad van Nieuwpoort ontstond maandagavond een incident waarbij een sterke, niet alledaagse geur werd waargenomen. Vier zwemmers raakten bevangen en vertoonden braakneigingen. “Zij werden preventief naar het ziekenhuis gebracht, maar de oorzaak kon nog steeds niet gevonden worden. Het zwembad werd grondig geventileerd”, zegt Barbara Wyseure van de dienst noodplanning van Nieuwpoort. Door het voorval werd het zwembad dan ook tijdelijk gesloten. Na een controle dinsdagmorgen werden er geen giftige stoffen aangetroffen en bleek er goed geventileerd te zijn waardoor de situatie opnieuw normaal is en het zwembad dus weer open kan. Zo staat te lezen op de Facebookpagina van het Stedelijk zwembad Nieuwpoort.

De bizarre geur in het stedelijk zwembad in de Juul Filliaertweg in Nieuwpoort werd even na 20 uur waargenomen. De geur deed denken aan een bijzonder sterke parfumgeur, maar was misselijkmakend en niet alledaags. Er werd gedacht aan een probleem met de verwarming, want alle andere installaties waren in orde. Op dat moment was het zwembad nog maar kort open voor leden van de zwemclub en andere bezoekers.

De brandweer van Nieuwpoort kwam ter plaatse en riep vrij snel versterking in. “Naast de officier en een autopomp en meetploeg werd ook een adviseur gevaarlijke stoffen ter plaatse gevraagd”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Er werden verschillende metingen gedaan in het zwembad, maar alle metingen waren negatief. Daarna werd beslist om met de grootdebietventilator alles grondig te ventileren.”

Vier personen naar ziekenhuis

Dat er een probleem was, blijkt uit het feit dat toch verschillende mensen onwel werden. Daarom werd ook meteen een ziekenwagen en MUG-team ter plaatse gestuurd. “Vier mensen hadden braakneigingen en kregen ter plaatse de eerste zorgen”, zegt Barbara Wyseure van de dienst noodplanning van de stad Nieuwpoort. “Zij werden daarna preventief naar het ziekenhuis gebracht. Enkelen van hen hadden ook gezwommen. We hebben daarna beslist om alle zwemmers van de zwemclub op de hoogte te brengen, maar niemand die al thuis was vertoonde klachten. We raden iedereen wel aan die het zwembad vandaag (maandag, red.) nog bezocht en alsnog klachten krijgt een huisarts te raadplegen.”

Geen oorzaak

Ondanks langdurige metingen kon geen oorzaak gevonden worden. “Het enige goede nieuws is dat alle metingen inzake brandgevaar of gevaarlijke stoffen negatief zijn”, vervolgt Wyseure. “Maar de echte oorzaak blijft dus onduidelijk. Er werd beslist om het zwembad heel grondig te ventileren en daarna te sluiten tot dinsdagochtend. Dan volgt een nieuw evaluatie.” Die evaluatie bleek intussen gunstig te zijn. “Er werden geen giftige stoffen aangetroffen. Daarnaast werd goed geventileerd waardoor de situatie terug normaal is”, staat te lezen op de Facebookpagina van het Stedelijk zwembad Nieuwpoort. (JH)