Zwangere vrouw betrokken bij ongeval op Rijksweg in Gullegem: “Wij hopen dat getuigen zich melden”

Op vrijdagochtend vond er een opmerkelijk verkeersongeval plaats op de Rijksweg in Gullegem, ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E403. Een zwangere vrouw moest door de brandweer uit haar voertuig worden bevrijd. Haar familie doet nu een dringende oproep naar getuigen.

De 34-jarige A.V. reed rond 7.15 uur op de Rijksweg toen een Hyundai plotseling de voorrangsweg zou opgereden zijn vanuit een zijstraat. A.V., die in een Audi reed, moest stevig in de remmen. Om haar ongenoegen over het manoeuvre te uiten, knipperde ze kort met haar grootlichten. Wat daarop volgde, escaleerde snel.

De bestuurder van de Hyundai zou daarop zijn snelheid hebben verminderd en verschillende keren bruusk geremd hebben. Hoewel A.V. de eerste keer een botsing wist te vermijden, ging het mis ter hoogte van de verkeerslichten aan de Koningin Fabiolalaan. Ondanks dat het licht op groen stond, zou de Hyundai abrupt geremd hebben, waardoor A.V. niet meer kon uitwijken. Haar auto botste achterop.

Bevrijding door brandweer en ziekenhuisbezoek

Door de impact van het ongeval klapten de airbags van de Audi en kon de zwangere vrouw haar voertuig niet meer verlaten. Het SOS-systeem van de wagen alarmeerde de hulpdiensten. De brandweer moest ingrijpen om haar te bevrijden. A.V., die halverwege haar zwangerschap zit, werd voor observatie overgebracht naar AZ Delta in Rumbeke. Gelukkig bleek later dat zowel zij als het ongeboren kind ongedeerd zijn.

De politie, die snel ter plaatse was, voerde een alcoholtest uit bij de bestuurder van de Hyundai. Deze bleek positief, waarna zijn rijbewijs voor vijftien dagen werd ingetrokken.

Oproep naar getuigen

De man van de zwangere vrouw doet nu een oproep naar getuigen. “De bestuurder van de Hyundai ging abrupt de voorrangsweg op en remde later zonder reden. Mijn vrouw flikkerde even met haar lichten, maar nadien bleef hij gevaarlijk gedrag vertonen. Strikt genomen is mijn vrouw in fout omdat we achteraan inreden, maar deze situatie werd moedwillig uitgelokt. Wij hopen dat getuigen zich melden, zodat de verzekering en de politie de feiten correct kunnen beoordelen. Er zijn geen camerabeelden.” (RB)