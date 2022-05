Zwaar verkeersongeval in Oostende met vier wagens

Zaterdagmiddag omstreeks 14 uur was er een zware kettingbotsing op het kruispunt van de Elisabethlaan en de Nieuwpoortsesteenweg.

Een bejaarde man van rond de 70 jaar reed er in volle snelheid in op een rij met wachtende voertuigen aan het verkeerslicht. Die stonden klaar om af te slaan richting Mariakerke. De klap was zo hevig dat uiteindelijk vier wagens in de brokken deelden. Er vielen bij het ongeval vijf gewonden, waarvan vier lichtgewond en één zwaargewonde. Alle gewonden, waaronder ook de bestuurder van de wagen, werden overgebracht naar de twee Oostendse ziekenhuizen.

“Er was vooral stoffelijke schade en de takeldiensten hadden wel wat werk om de wagens van de baan te krijgen. Ook onze verkeersploeg kwam ter plaatse om het verkeer te regelen. Er was hinder gedurende een uur”, zo duidt politiewoordvoerder Eline Goeminne.

Uit camerabeelden bleek echter dat de chauffeur van de aanrijdende wagen ook kort daarvoor een andere wagen had aangereden en was doorgereden. Er vielen daarbij geen gewonden. De politie voert nu een onderzoek naar de precieze omstandigheden van de feiten. Alle chauffeurs legden een negatieve ademtest af.

