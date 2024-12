Zwaar fileleed op E403 na ongevallen in beide richtingen in Lichtervelde

De ochtendspits op de E403 tussen Lichtervelde en Torhout draaide maandagochtend volledig in de soep na twee ongevallen in beide richtingen. Daarbij waren in totaal zes auto’s betrokken, waarbij één gewonde viel. Door de ongevallen was het telkens kilometerslang aanschuiven. Een positief punt: in beide gevallen werd netjes een reddingsstrook gevormd.

Het eerste ongeval gebeurde rond 7.45 uur in de richting van Kortrijk tussen Torhout en Lichtervelde. Daar botsten vier auto’s op elkaar. Een Opel Zafira reed in op een Kia, die botste met een Opel Astra die zelf was ingereden op een Volvo. Alle wagens stonden op de linkerrijstrook. Hoe het ongeval kon gebeuren en waarom er plots geremd moest worden, is niet duidelijk. In ieder geval werden de wegpolitie en een ziekenwagen opgeroepen want bij het ongeval viel ook een gewonde. De brandweer plaatste er de nodige signalisatie en de takelwerkzaamheden namen een zekere tijd in beslag.

Reddingsstroken

De ochtendspits werd plots nog veel moeilijker toen rond 8 uur een tweede ongeval gebeurde, dit keer in de richting van Brugge. Even voor de afrit van Torhout botsten een Volkswagen en een BMW op elkaar, ook al op de linkerrijstrook. Hierbij vielen geen gewonden. Maar door dit ongeval ontstond ook in die richting een lange file. Op een bepaald moment was het voor het verkeer aanschuiven tussen Ardooie en Ruddervoorde. De ziekenwagen die van het eerste ongeval kwam, moest zich net als de takelwagens doorheen de file wurmen met het slachtoffer. Een positief punt bij het fileleed: in beide gevallen werd netjes een reddingsstrook gevormd. (JH)