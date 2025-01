Zeventiger overleeft als bij wonder zware frontale botsing met vrachtwagen

Een man van eind de 70 reed woensdagochtend met de engelbewaarder op de schouder toen hij betrokken raakte bij een zware frontale botsing in Koksijde. De bejaarde man kwam frontaal in botsing met een vrachtwagen, maar kon als bij wonder zelf uit de totaal verhakkelde wagen raken. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het verkeersongeval gebeurde woensdagochtend rond 7 uur op de Ten Bogaerdelaan in Koksijde. De hulpdiensten werden rond dat uur op de hoogte gebracht van een verkeersongeval, onder meer door de automatische noodassistentie in de betrokken Citroën. Daardoor kwamen een ziekenwagen, de politie en de brandweer met de nodige signalisatie ter plaatse. Het bleek ter plaatse om een bijzonder zwaar ongeval te gaan. Het ging om een zware frontale botsing tussen een vrachtwagen en de personenwagen, vermoedelijk nadat een van de bestuurder van de rijbaan was afgeweken. Dat wordt nog onderzocht. In ieder geval kon de bejaarde man als bij wonder zelf uit de totaal verhakkelde auto stappen. Hij had het geluk en de engelbewaarder duidelijk aan zijn zijde, want het is de passagierskant die de zwaarste klap opving. De vrachtwagenchauffeur was danig geschrokken, maar bleef ongedeerd.

Gewond

“Het slachtoffer is een zeventiger uit Koksijde die bij het ongeval gewond raakte”, klinkt het bij de politie. “Na de nodige zorgen ter plaatse werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Bij zijn overbrenging verkeerde hij niet in levensgevaar en in het ziekenhuis worden nog de nodige onderzoeken gedaan.”

Het parket besliste om geen deskundige aan te stellen, maar de politie Westkust bracht wel alle details van het ongeluk in beeld met de drone. De brandweer werd nog opgeroepen om alle brokstukken op te ruimen en de voertuigen werden getakeld. (JH)