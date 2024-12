Zeven mensen naar ziekenhuis nadat bestuurder vermoedelijk rood licht negeert in Gistel

In Gistel gebeurde er maandag omstreeks 11.20 uur een verkeersongeval waarbij twee voertuigen betrokken waren. Daarbij vielen zeven gewonden.

Het ongeval gebeurde op de Oostendebaan ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E40. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over hoe het ongeval kon gebeuren. Feit is dat twee voertuigen op elkaar botsten ter hoogte van de verkeerslichten. Vermoedelijk reed een van de twee wagens door het rode licht.

“Het gaat om een wagen met een Franse nummerplaat en een wagen met een Belgisch kenteken”, zegt luitenant Francis Vermote van brandweerpost Gistel. “In de ene wagen zaten vier inzittenden en in de andere gaat het om drie personen. Initieel was er sprake van geknelden in een van de voertuigen, maar dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Alle inzittenden werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.”

Zware schade

De klap was enorm. Beide voertuigen zijn dan ook zwaar beschadigd en zijn rijp voor de schroothoop. “Het moet een zware impact geweest zijn”, aldus nog de brandweerluitenant. Een rijvak op de Oostendebaan werd afgesloten. Het verkeer verloopt er stapvoets. Het ongeval gebeurde in de richting van Oostende.