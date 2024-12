Wielen van takelwagen belanden in bushokje, ruiten springen aan diggelen

Een bizar voorval zondagavond langs de Oostendse Steenweg in Sint-Pieters bij Brugge.



Een takelwagen had een depannage uitgevoerd en reed met de getakelde auto op het laadplatform langs de Oostendse Steenweg in de richting van Brugge, toen ter hoogte van het station Sint-Pieters de linker achterwielen loskwamen en in het bushokje belandden. Door de klap sprongen de ruiten van het bushokje aan diggelen. De brandweer kwam het glas, die op de rijbaan was beland, opruimen. Door het voorval was de baan even afgesloten voor het autoverkeer, maar gezien het late uur was dat geen probleem. Gewonden vielen er niet. De auto die op de takelwagen stond werd op een andere takelwagen overgeladen. De takelwagen zelf kon niet verder rijden en diende eveneens getakeld te worden door een collega.

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM