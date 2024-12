Wagen belandt op dak: “Bestuurster was in slaap gevallen”

In Diksmuide crashte een wagen zaterdag tegen een boom en ging over de kop.

Brandweer Westhoek moest zaterdagmiddag uitrukken naar de Wijnendalestraat in Diksmuide om er een bevrijding uit te voeren. Een voertuig was er volgens vaststellingen van politiezone Polder van de rijbaan geraakt en tegen een boom gereden. De wagen ging over de kop en kwam tot stilstand op het dak. De bestuurster, een vrouw van 30 jaar uit de buurt, werd uit het voertuig gehaald. Ze had een bloedende wonde ter hoogte van de neus en klaagde over pijn aan het linkerbeen.

In slaap gevallen

“De bestuurster verklaarde dat ze in slaap gevallen was”, klinkt het bij de politie. De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout. De brandweer ruimde de brokstukken en reinigde het wegdek. Het voertuig werd getakeld. (TP)