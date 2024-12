Wagen belandt in de sloot na ongeval in Zuienkerke

Zaterdagvoormiddag even over halféén gebeurde op het kruispunt van de Brugse Steenweg en de Doelhofstraat in Zuienkerke een ongeval. Daarbij belandde een kleine bestelwagen in de diepe met water gevulde sloot.

Omdat de wagen op zijn dak in de sloot belandde, kon de bestuurster niet op eigen kracht haar wagen verlaten en diende ze door de opgeroepen hulpverleners bevrijd. Omdat de vrouw tot aan haar midden in het ijskoude water zat, werd ze met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht.

Door het ongeval was de weg in beide richtingen versperd en werd door de politie een omleiding voorzien. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren wordt onderzocht.