Vrouw (80) zwaargewond na aanrijding op zebrapad in Oostende: “Geen sprake van levensgevaar”

Dinsdag kort na de middag gebeurde een verkeersongeval in de Stuiverstraat in Oostende, in de nabijheid van de stedelijke begraafplaats, waarbij een bejaarde vrouw werd aangereden op het zebrapad.

Het ongeval gebeurde om 12.15 uur. Een 80-jarige vrouw wou op dat moment de Stuiverstraat oversteken over het zebrapad toen een 57-jarige bestuurder van een personenwagen de vrouw niet had opgemerkt. Daarbij werd de bejaarde vrouw aangereden. De politie en de hulpdiensten snelden meteen ter plaatse en dienden het slachtoffer de eerste zorgen toe.

Uiteindelijk werd ze met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. “Er is echter geen sprake van levensgevaarlijke verwondingen”, zegt Eline Goeminne, woordvoerder bij de Oostendse politie. “De bestuurder werd nog aan een ademtest onderworpen, maar blies safe.”

De politie deed de nodige vaststellingen en vatte alles samen in een proces-verbaal.