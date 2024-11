Vrouw (67) speelt rijbewijs kwijt na ongeval waarbij 77-jarige man gewond raakte

Een 67-jarige vrouw speelde zondagavond haar rijbewijs kwijt bij een verkeersongeval in Adinkerke waarbij een 77-jarige man gewond raakte. De vrouw had teveel gedronken.

Het verkeersongeval gebeurde om 17.40 uur ter hoogte van het kruispunt van de Dorpsstraat met de Kerkweg in Adinkerke. Een vrouw was er met haar auto tegen een paal gereden en daarbij was haar mannelijke passagier in de auto onwel geworden. De brandweer werd verwittigd om een bevrijding uit te voeren. Ook de politie en de medische hulpdiensten snelden ter plaatse.

“Het ging om een 67-jarige vrouw die met een Nissan Juke aan het begin van de chicane tegen de boordsteen was gereden”, meldt politiezone Westkust. “Daarbij was er geen schade maar liep het voertuig een platte band op. De 77-jarige passagier uit Veurne werd door de brandweer uit het voertuig geholpen en met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis daar hij overal pijn had. De bestuurster haar rijbewijs werd door onze diensten onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen inzake alcohol in het verkeer.” (JH)