Vrachtwagen rijdt in gracht en belandt tegen elektriciteitspaal

De hulpdiensten moesten maandagnamiddag uitrukken richting Langemark voor een vrachtwagen die van de weg raakte en tegen een elektriciteitspaal was beland. De straat werd even afgesloten voor de takelwerken.

Brandweer Westhoek werd maandagnamiddag rond 15.15 uur opgeroepen voor een technische interventie en redding in Langemark-Poelkapelle. Het bleek te gaan om een vrachtwagen, die van de rijbaan was geraakt in de Poelkapellestraat bij Langemark. De vrachtwagen reed richting Poelkapelle, belandde in de gracht en kwam met het bovenste deel van de aanhangwagen tot stilstand tegen een verlichtingspaal.

Straat even afgesloten

Kort na het ongeval bleef de Turkse chauffeur samen met de toegesnelde politie en brandweer bij de vrachtwagen. “De chauffeur is niet gewond”, bevestigt Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. Ook netbeheerder Fluvius werd ter plaatse gevraagd voor een controle van de elektriciteitspaal. Er werd signalisatie voorzien en de brandweer liet het verkeer beurtelings passeren op een van de twee rijstroken van de Poelkapellestraat in afwachting van de takelwerken. Tijdens de takeling werd de volledige straat even afgesloten. (TP)