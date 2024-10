Vrachtwagen ramt overkapping van benzinestation in Sint-Andries

Dinsdagmorgen even voor 7 uur schatte de chauffeur van een vrachtwagen de hoogte van zijn truck verkeerd in toen hij in de Jan Breydellaan in Sint-Andries (bij Brugge) het Shell benzinestation op reed. De 3,6 meter was duidelijk niet hoog genoeg om er met een vrachtwagen onder te rijden en dus kwam het tot een botsing.

Daarbij werden de reclamepanelen van het benzinestation losgerukt en kwamen zo op de grond terecht. Heel de constructie kreeg een ferme deuk. De brandweer kwam ter plaatse om de stabiliteit van de overkapping te inspecteren en de politie maakte een pv op. Na de vaststellingen kon de trucker zijn weg verder zetten. Niemand raakte gewond.

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM