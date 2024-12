Vijftigjarige man sterft na klap aan hoge snelheid tegen boom

Een 50-jarige man is woensdagochtend om het leven gekomen nadat hij met zijn wagen tegen een boom reed in Pervijze bij Diksmuide. Het ging om een enorme klap want de boom, met een diameter van een halve meter, raakte ontworteld en kraakte in tweeën. Daarna werd de wagen in een weide geslingerd. Voor de man, die vlakbij woont, kon geen hulp meer baten.

Wanneer het ongeval precies gebeurde is niet duidelijk. Er waren geen getuigen en het kan dat het ongeval al eerder op de vroege ochtend gebeurde. In ieder geval was het een passant die rond 7 uur op de Schoorbakkestraat in Pervijze reed opeens een wrak zag liggen een twintigtal meter van de weg in een weide. De auto, een Audi, lag totaal verhakkeld op zijn dak vlakbij een vaartje. Die passant sloeg onmiddellijk alarm waarna de medische hulpdiensten, de politie en de brandweer voor een bevrijding toesnelden.

Boom afgekraakt

Toen de hulpdiensten ter plaatse waren, troffen zij een weinig fraais tafereel aan. “In het wrak van de auto troffen we een man aan, maar alle hulp kwam te laat”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe van post Diksmuide. “De man was in zijn auto tegen een boom gebotst en daarna in een weide geslingerd. Er lagen veel brokstukken in de weide en ook het motorblok van de auto werd weggeslingerd. We moesten ook de boom nog verzagen.”

Het parket stelde geen deskundige aan omdat er geen anderen in betrokken waren, er geen getuigen waren en het ongeval duidelijk te wijten was aan overdreven snelheid. De 50-jarige man ging in zijn Audi uit de bocht, knalde daar aan vermoedelijk hoge snelheid op een boom van een halve meter diameter die ontworteld raakte en nog eens in twee kraakte. De kruin van de boom werd de lucht in gekatapulteerd en kwam bovenop een andere boom te liggen.

Weg afgesloten

Het slachtoffer is een 50-jarige man die vlakbij woont. De politie en de dienst slachtofferbejegening stonden woensdagochtend in voor de slechtnieuwsmelding bij de familie. Door het ongeval was de Schoorbakkestraat lange tijd afgesloten voor alle verkeer. Het duurde ook een hele tijd voor alle brokstukken opgeruimd worden, delen van de boom verzaagd werden en het wrak door een takelwagen met kraan uit de weide gehaald kon worden. (JH)