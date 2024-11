Vier wagens betrokken bij ongeval kruispunt Rijksweg en Meensesteenweg in Roeselare

Op het kruispunt van de Rijksweg en de Meensesteenweg in Roeselare gebeurde maandag omstreeks 17 uur een ongeval waarbij vier wagens betrokken waren. Er geraakte gelukkig niemand ernstig gewond.

Twee wagens, die de Rijksweg richting Izegem volgden, kwamen met elkaar in aanraking. Beide voertuigen liepen daarbij schade op. Ook een verkeersbord, dat op de middenberm stond opgesteld, sneuvelde. Het bord kwam in het midden van de Rijksweg te liggen. Door de rondvliegende brokstukken liepen ook twee andere wagens, die in de andere richting aan het rode verkeerslicht stonden te wachten, schade op. De brandweer kwam ter plaatse met een signalisatiewagen om de nodige vaststellingen te doen. Door het voorval ontstond verkeershinder in de omgeving van het drukke kruispunt.