Vier voertuigen beschadigd na botsing tussen bestelwagens

In de Smekaertstraat in Adinkerke was er donderdagavond rond 20.50 uur heel wat materiële schade te noteren bij een verkeersongeval. Na een botsing tussen twee bestelwagens deelden ook nog twee geparkeerde auto’s in de brokken.

Het verkeersongeval gebeurde donderdagavond om 20.50 uur in de Smekaertstraat in Adinkerke. Een 39-jarige bestuurder van een Volkswagen Caravelle uit De Panne kwam in aanrijding met een 51- jarige bestuurder van een Ford Transit Connect uit Nieuwpoort. De bestuurder van de Volkswagen moest na de klap uitwijken en kwam daardoor in aanrijding met een twee geparkeerde wagens. Het ging om een Ford Mondeo en een Fiat 500, beiden van bewoners uit De Panne.

Alle voertuigen liepen bij het ongeval materiële schade op. De Volkswagen had vooral schade aan de voorbumper en verloor brokstukken op de weg. De Ford transit liep links achteraan schade op en van de Ford Mondeo was het kofferdeksel ingeduwd en vervormd. De Fiat tot slot liep links achteraan schade op en vertoonde en schuin achterwiel. Een takeldienst kwam ter plaatse en politie Westkust deed de vaststellingen. (JH)