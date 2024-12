Verwarde man rijdt tegen omheining en gevel en zorgt voor aanzienlijke schade

Langs de Iepersestraat in Moorslede is een bejaarde man woensdagochtend met zijn wagen in de gevel van het bureau nabij Kipwinkel Foulon beland. De brandweer kwam ter plaatse om hem uit zijn voertuig te halen. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht, de schade aan het gebouw is aanzienlijk.

Het ongeval gebeurde omstreeks 9.30 uur. Terwijl zijn vrouw aankopen aan het doen was in Kipwinkel Foulon, reed de man met zijn voertuig op de parking. De bejaarde man, die naar verluidt al een tijdje verward was, maakte plots enkele rare manoeuvres. Hij knalde met zijn wagen tegen een omheining. Toen hij probeerde te corrigeren reed het voertuig tegen gevel van het bureau van de Kipwinkel.

De hulpdiensten, waaronder een MUG-team en de brandweer, snelden onmiddellijk ter plaatse. De man geraakte niet zelfstandig uit zijn voertuig, maar met behulp van de brandweer lukte dat toch. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Bij het ongeval geraakte niemand anders gewond. De schade aan het gebouw is aanzienlijk. De brandweer sloeg de opening, die door het ongeval gemaakt werd, dicht met houten planken. Het voertuig van de man liep schade op en moest getakeld worden. Bij Kipwinkel Foulon reageert men liever niet op hetgeen er gebeurd is.