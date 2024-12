Veel schade bij ongeval in dorpscentrum, bestuurder (49) legt positieve ademtest af

In het Ieperse dorp Sint-Jan gebeurde donderdagavond een ongeval, waarbij vijf voertuigen schade opliepen. Een van de bestuurders legde een positieve ademtest af. “Dit is erg zuur.”

Politiezone Arro Ieper kreeg afgelopen donderdag om 19.33 uur melding van een ongeval op de Brugseweg in het centrum van de Ieperse deelgemeente Sint-Jan, in de buurt van het kruispunt met de Potijzestraat aan de kerk. Volgens een buurtbewoner en vaststellingen van de politie stond een kraan deels op de weg voor werken in de buurt. Ter hoogte van de kraan kwam het tot een aanrijding tussen een personenwagen en een lichte vrachtwagen. Daarbij raakten ook drie geparkeerde voertuigen beschadigd. Zowel de personenwagen als de lichte vrachtwagen moesten getakeld worden en de kraan werd verwijderd. Door de vaststellingen door de politie en de takel- en opruimwerken was er een paar uur hinder voor het verkeer in het dorpscentrum van Sint-Jan.

Positieve ademtest

“Bij het ongeval raakte niemand gewond”, verklaarde Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “De bestuurder van de personenwagen, een 49-jarige man uit Langemark-Poelkapelle legde een positieve ademtest af.” Een vermoeden dat kort na het ongeval al leefde onder de buurtbewoners die schade leden. “Het is erg zuur”, klinkt het. (TP)