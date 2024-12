Tweede ongeval in file nadat vrouw op verkeerslicht knalt

Op het kruispunt van de Rijksweg met de Iepersestraat in Roeselare gebeurden dinsdagochtend twee ongevallen kort na elkaar. Een 45-jarige vrouw uit Roeselare geraakte bij het eerste ongeval gewond. Ze werd overgebracht naar AZ Delta.

Omstreeks 11 uur geraakten een Peugeot, BMW en Nissan betrokken bij een ongeval aan het kruispunt van de Rijksweg met de Iepersestraat. De 45-jarig bestuurster knalde bij het voorval met haar BMW tegen een verkeerslicht. De vrouw kwam met haar hoofd tegen het stuur van haar auto terecht. De hulpdiensten, waaronder de brandweer, snelden ter plaatse. De brandweer werd opgeroepen om de vrouw uit haar voertuig te bevrijden, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. De Roeselaarse geraakte zelfstandig uit haar wagen. Ze werd met lichte verwondingen overgebracht naar AZ Delta in Roeselare. Haar BMW liep bij het ongeval zware beschadigingen op en moest getakeld worden.

Kop-staartaanrijding

Door het ongeval ontstond er onmiddellijk verkeershinder in de omgeving van het kruispunt. Het verkeer dat richting Hooglede wou rijden kon slechts over één rijstrook verder. De politie kwam ter plaatse om het verkeer te regelen. Een bestuurder van een paardencamper schatte de tijdelijke verkeerssituatie in. Toen de bestuurster van een KIA de richtlijnen van de agenten volgde en stopte, reed de chauffeur van de camper op het voertuig in. Bij die kop-staartaanrijding geraakte niemand gewond. Beide voertuigen werden onmiddellijk naast de Rijksweg gezet, zodat het verkeer toch nog door kon.