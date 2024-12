Twee lichtgewonden bij ongeval op E40 in Oostkamp

Zondagvoormiddag even over 11 uur gebeurde op de E40 in de richting van Brussel een ongeval. Net voorbij de verkeerswisselaar in Brugge kwam het tot een aanrijding tussen twee personenauto’s.

De juiste omstandigheden waarin het ongeval gebeurde worden onderzocht. Twee mensen werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Net voorbij de verkeerswisselaar in Brugge kwam het tot een aanrijding tussen twee personenauto’s. © JVM

Door het ongeval waren twee rijstroken richting Brussel versperd. Dat zorgde voor vertraagd verkeer vanaf Loppem. De brandweer kwam ter plaatste om de vele brokstukken op te ruimen en de weg, die met olie besmeurd was, te reinigen. Beide auto’s werden getakeld.