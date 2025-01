Twee gewonden bij ongeval in Sint-Idesbald, auto komt tegen gevel terecht

Op het kruispunt van de Pannelaan met de Zeepannelaan in Sint-Idesbald (Koksijde) zijn twee auto’s dinsdagmiddag op elkaar gebotst. Daarbij vielen twee gewonden. Een van de auto’s reed na de klap door de voortuin en botste daarna tegen de gevel van een woning. “Die liep zowel buiten als binnen schade op, de muur is binnen redelijk beschadigd maar de gevel moest niet gestut worden”, klinkt het bij de brandweer.

Het verkeersongeval gebeurde dinsdag op het middaguur op het kruispunt van de Pannelaan met de Zeepannelaan in Sint-Idesbald. Een Citroën C3 en een Hyundai Kona kwamen er met elkaar in botsing. Door de klap ging de Citroën daarna rechtdoor, ramde een omheining van een tuin, reed daarna door de voortuin en botste tegen de gevel van een woning. De Hyundai kwam tot stilstand tegen een verlichtingspaal, die schuin kwam te staan.

“In de ene auto zat een man, een zeventiger, en in de andere wagen een vrouw, een tachtiger”, klinkt het bij de politie. “Zij raakten beiden lichtgewond en kregen ter plaatse verzorging van de toegesnelde ambulanciers. Er zaten ook twee passagiers in de auto. De schade aan de wagens is vrij groot.” De brandweer kwam ter plaatse om het huis te inspecteren waartegen de auto botste. “De muur kreeg een flinke klap te verwerken en is binnen beschadigd”, zegt brandweerkapitein Philippe Delacauw van post De Panne. “Maar de stabiliteit ervan kwam niet in het gedrang en er moest niet gestut worden.” Beide voertuigen zijn wellicht total loss en werden getakeld. (JH)