Trucker merkt brandende remmen op E40 tijdig op

De brandweer was donderdag rond de middag even bezig met een brandend remsysteem van een vrachtwagen die net de E40 in Ramskapelle zou oprijden.

Het was de Turkse trucker zelf die net de oprit van de E40 in Ramskapelle had genomen om richting Frankrijk te rijden en plots opmerkte dat er rook van achteraan zijn vrachtwagen te zien was. De man zette zijn truck aan de kant en belde de hulpdiensten op. Naast de politie kwamen brandweerposten Diksmuide/Leke en Nieuwpoort ter plaatse. “Het ging om een vrachtwagen met trekker-combinatie met drie assen”, zegt brandweerluitenant Willy Clarysse van post Leke. “Achteraan had een van de remsystemen vuur gevat. Gelukkig merkte de trucker dit tijdig op voor hij de snelweg opreed. We konden de oververhitte remmen en de brandweer kroop ook onder de vrachtwagen om van daaruit te blussen.” Daardoor werd ook de procedure voor vervuilde kledij opgestart. De verkeershinder bleef beperkt. (JH)