Tractor knalt tegen boom, bestuurder (25) loopt hoofdwonde op

Bij het West-Vlaamse Krombeke belandde een tractor zondagavond tegen een boom. De 25-jarige bestuurder raakte gewond aan het hoofd en is overgebracht naar het ziekenhuis.

De hulpdiensten moesten zondag even na 20 uur uitrukken naar de Stavelestraat, de weg die het Poperingse dorp Krombeke verbindt met het Alveringemse dorp Stavele. Daar was een tractor, die reed richting Krombeke, tegen een boomstam beland in de berm aan de rechterkant van de Stavelestraat, tussen het kruispunt met de Abeelestraat en de bebouwde kom van Krombeke.

Voorruit verbrijzeld

De impact op het landbouwvoertuig was aanzienlijk. Het rechtervoorwiel was afgebroken en de voorruit verbrijzeld. “De bestuurder had een hoofdwonde, maar was nog aanspreekbaar en kon rondwandelen”, verklaart Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. De 25-jarige man uit de Zwevegemse deelgemeente Heestert werd overgebracht naar het ziekenhuis in Veurne.

Rijweg versperd

De tractor moest getakeld worden en de post Zuid-IJzer van Brandweer Westhoek werd opgeroepen om de brokstukken op te ruimen en het wegdek te reinigen. Tijdens de interventie van de hulp- en takeldiensten bleef de Stavelestraat volledig versperd voor het verkeer. (TP)