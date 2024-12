Tot twee uur aanschuiven op A19 naar Ieper door kapot verkeerslicht: “Herstel pas voor volgende week”

Door een nachtelijke aanrijding van verkeerslichten op het einde van de A19 in Ieper ontstond overdag filevorming in de richting van Kortrijk naar Ieper.

Op het einde van autosnelweg A19 gebeurde donderdagnacht een ongeval in Ieper. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper reed een wagen er rond 3.40 uur rechtdoor over vier rijstroken en twee betonnen bermen van de Noorderring. De wagen kwam tot stilstand in een veld.

“De 28-jarige bestuurster was mogelijk in slaap gevallen”, verklaart Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “Bij het ongeval raakte niemand gewond.”

Zware schade

Er was zware schade aan de weginfrastructuur, waaronder een verkeersbord en de elektriciteitskast voor de verkeerslichten. Na verkeersregeling door de lokale politie werden tijdelijke werflichten geplaatst, in afwachting van definitief herstel.

Bovendien werd een van de twee rijstroken op het einde van de autosnelweg uit veiligheidsoverwegingen afgesloten met botsabsorbeerders. Dit leidde tot filevorming op de A19 in de richting van Kortrijk naar Ieper.

Zone 50

Volgens de lokale politie kon de file op een gegeven moment duren tot twee uur en er werd opgeroepen om de omgeving te vermijden. De file strekte zich uit vanaf het einde van de A19 tot de afrit van Zonnebeke. De Federale Wegpolitie en Agentschap Wegen en Verkeer zouden de lichten beter afstellen om de files te verminderen.

Op de Noorderring werd een plaatselijke zone vijftig van kracht bij de tijdelijke verkeerslichten. Het valt af te wachten of het fileleed zich de komende dagen zal herhalen. Definitief herstel wordt in de loop van volgende week verwacht.

(TP)