Schepen Jan Rosseel heeft hersenschudding na zware val na BK wielrennen

Schepen van Sport en Volksgezondheid Jan Rosseel uit Ingelmunster zal het Belgisch kampioenschap wielrennen in Izegem en Ingelmunster niet vlug vergeten. Hij kwam met zijn fiets ten val langs het jaagpad Roeselare-Ooigem en liep daarbij een hersenschudding, een polsbreuk, meerdere brandwonden en kneuzingen op. De schepen is zes weken out. “Als ik een fietshelm had gedragen, zaten we hier niet met elkaar te praten.”

Het Belgisch kampioenschap wielrennen lokte de massa, in Ingelmunster en Izegem. Ook sportschepen Jan Rosseel (55) en zijn vrouw Liesbet Kerckhove waren van de partij, in Izegem. Omstreeks 15.30 uur keerden ze met de fiets vanuit Izegem terug naar Ingelmunster, waar ze van plan waren op het Marktplein nog wat bij te praten met de dorpsgenoten. Ze waren op zo’n 400 meter van de Brigandsbrug toen het gebeurde.

“We waren dus aan het fietsen langs het jaagpad”, vertelt de schepen. “Ik met m’n gewone fiets, Liesbeth met haar pedelec. Er was op de vaart een motorbootje met enkele jonge mensen gek aan het doen. Ik wees er nog naar, maar ik schoot van het jaagpad in het gras. Ik maakte onmiddellijk een koprol en mijn vrouw kwam over mij terecht. Zij had een fietshelm op, ik niet. Ik viel op mijn gezicht en verloor direct veel bloed. Liesbet was compleet in paniek.”

Vrouw in shock

Toen Rosseel daar hulpeloos lag en zijn vrouw in shock was, stopten er mensen uit Beitem, die hielpen. “Ik ben die mensen dankbaar, maar we weten niet wie ze zijn. Ze mogen altijd eens contact opnemen. Ook die jonge mensen van dat bootje kwamen dichterbij, met de vraag of ze iets konden doen.”

“Nu, toen nam mijn vrouw contact op met de hulpdiensten. De dienst 100 kwam via de Brigandsbrug. De mug stond aan het station van Ingelmunster te wachten. Pas in de ambulance kwam ik weer tot bewustzijn. Volgens mijn vrouw was dat 34 minuten na haar oproep.”

“Ik dronken? Ik had niet meer gedronken dan een andere mens die op restaurant gaat”

Rosseel werd overgebracht naar het Sint-Jozefsziekenhuis in Izegem. “Ik heb veertien hechtingen in mijn gezicht. De binnenkant van mijn lip is gescheurd. Ik had drie kapotte tanden, die al weer in orde zijn. Ik heb ook een polsbreuk en overal kneuzingen en brandwonden van de val. Ook mijn vrouw heeft kneuzingen, maar ze heeft niets aan haar hoofd. Ik heb een zware hersenschudding, omdat ik geen fietshelm droeg. Daarom lig ik thuis in het donker. Als ik een fietshelm had gedragen, zaten we hier niet met elkaar te praten, want dan zouden mijn verwondingen wel meegevallen zijn. Voordien had ik mijn fietshelm in mijn hand, maar ik vond dat het veel te warm was en droeg die dus niet. Als schepen van Volksgezondheid pleit ik er nu wel voor om op de fiets altijd een helm te dragen.”

Wat doet een schepen van Sport in Izegem als het in Ingelmunster feest is? “Omdat de burgemeester, de algemeen directeur en ik als sportschepen waren uitgenodigd door de stad Izegem voor een etentje in de vipruimte. Na het etentje zijn we direct naar Ingelmunster teruggekeerd, omdat mijn plaats in Ingelmunster is.”

Tubes bloed

Kwatongen beweren dat de schepen dronken was. “Ik dronken? Ik had niet meer gedronken dan een andere mens die op restaurant gaat. Ook daarom waren we met de fiets gegaan. Ik had natuurlijk iets gedronken, maar zeker niet te veel.” Volgde er een alcoholtest of een bloedafname, want na een ongeval is dat nu toch een vaste procedure? “Ze hebben verschillende tubes bloed afgenomen. Maar wees gerust: ik had niet te veel alcohol binnen.”

De schepen is zes weken immobiel “Ik heb een nieuw systeem van gips gekregen, dat ik kan afdoen om te douchen. Maandag mogen de draadjes uit m’n lip. Ik rust veel. Gelukkig heb ik niets aan mijn rug of nek. Als ik met mijn hoofd tegen het beton van de vaart was beland, zat ik hier nu misschien niet meer. Ik ben er niet goed van, een beetje depri zelfs, maar het kon nog erger zijn geweest.”

De mensen uit Beitem kunnen contact opnemen met jan.rosseel@ingelmunster.be.