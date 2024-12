Politieachtervolging eindigt in zwaar ongeval op N31 in Brugge: op- en afrit van Expresweg afgesloten

Tijdens een politieachtervolging heeft zich vrijdagmiddag in Brugge een ernstig verkeersongeval voorgedaan. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. Door het incident zijn een oprit en een afrit van de Expresweg (N31) afgesloten.

Het incident deed zich vrijdag kort na 11 uur voor op de N31 in Brugge. Een achtervolging door de politie zou uitgemond zijn in een crash. Over de toestand van de slachtoffers is voorlopig nog niets bekend. Ook de precieze omstandigheden van het ongeval zijn momenteel nog onduidelijk.

Door het incident is de oprit ter hoogte van het B-Park naar de Expresweg richting Zeebrugge afgesloten. Ook de afrit Blankenberge op de Expresweg is dicht. De lokale politie van Brugge vraagt om hiermee rekening te houden en om indien mogelijk de A11 te vermijden.

