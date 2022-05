Persoon aangereden op E40 in Loppem: mugheli landt op de snelweg

Maandagmorgen even over half elf gebeurde op de E40 in de richting van het binnenland ter hoogte van de oprit Loppem een zwaar ongeval. Een persoon werd er aangereden door een personenwagen.

Een vrachtwagenbestuurder en een Nederlandse bestuurder waren getuige, hoe de man, die blijkbaar te voet op de snelweg liep gegrepen werd door de auto.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De inzittenden waren in shock en werden ter plaatse opgevangen. De persoon die aangereden werd werd met de mugheli naar het ziekenhuis overgebracht. Omdat de heli op de snelweg geland was, werd alle verkeer een tijdlang stilgelegd. Dat zorgde voor de nodige vertraging in de richting van het binnenland.

De omstandigheden waarin het ongeval gebeurde worden onderzocht.