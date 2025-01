Oudere dame knalt met auto in vitrine van apotheek: “Gelukkig geen klanten meer in de zaak”

Vrijdagmiddag knalde een oudere dame pardoes met haar wagen in de vitrine van de apotheek van Frederik Arie in Marke bij Kortrijk. De vitrine raakte volledig vernield, maar gewonden vielen er niet. “Ik weet niet of ik nog hartjes voor valentijn in de nieuwe vitrine zal hangen”, aldus Frederik met een kwinkslag.

Rond 12.15 uur werden Frederik en zijn team plots opgeschrikt door een knal en glasgerinkel. Tot hun grote verbazing reed een auto zomaar de apotheek langs de Kloosterstraat in Marke binnen. “Gelukkig waren er geen klanten meer”, aldus Frederik. “Het was eigenlijk al druk geweest, maar op het ogenblik van het ongeval was ik enkel met mijn personeel aanwezig.” De 77-jarige dame achter het stuur van een vrij recente hybride Suzuki Swift bleef ook ongedeerd, maar was helemaal van haar melk. De toegesnelde brandweer hielp haar uit de wagen en zorgde ook voor het opkuisen van de grootste brokstukken.

Meteen weer aan de slag

Meteen nadat de auto uit de apotheek was verwijderd, startte apotheker Frederik al met de opkuis. “Wonder boven wonder, maar het zijn eigenlijk enkel het raam en de omlijsting die vernield zijn”, zegt hij. “Zelfs de dorpel bleef gespaard. Niemand heeft hier schuld aan, het is echt een ongeval. Geef ons enkele uren en we zijn opnieuw operationeel. Of de nieuwe vitrine ook nog in het valentijnsthema versierd zal zijn? Ik weet niet of ik er nog hartjes in zal hangen (lacht).”

De automobiliste kon door ambulanciers opgevangen worden. De Kloosterstraat bleef even in één richting voor het verkeer afgesloten. (LSi)