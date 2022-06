Opnieuw ongeval met twee vrachtwagens richting Frankrijk

Woensdagavond reed opnieuw een vrachtwagen in op een andere vrachtwagen op de E40 tussen Adinkerke en de Franse grens bij Ghyvelde.

Een tankvrachtwagen met olie reed achteraan in op een trekker met koelwagen, geladen met diepvriesfrietjes. Het ongeval gebeurde opnieuw op enkele kilometers van de grens waar de Franse gendarmerie onaangekondigde controles houdt. Door die controles ontstaan soms files tot tegen Adinkerke.

Een week geleden reed ook al een vrachtwagen in op een andere vrachtwagen die stilstond in de ontstane file. De burgemeester van De Panne, Bram Degrieck, kwam een kijkje nemen en is niet te spreken over de manier waarop de controles onaangekondigd in Ghyvelde gebeuren.

Hij vraagt dringend een betere signalisatie van de files en een inhaalverbod voor vrachtwagens op het traject tussen Veurne en de Franse grens. Ook stelt hij een algemene snelheidsbeperking voor personenwagens voor van 90 km/u en van 70 km/u voor vrachtwagens. (JT)