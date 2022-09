Opnieuw aanrijding op kruispunt van de R8 in Kortrijk

Dinsdagvoormiddag kwam het tot een aanrijding tussen twee personenwagens op het kruispunt van de R8 en de Oudenaardsesteenweg. Beide wagens liepen aanzienlijke schade op maar als bij wonder raakte niemand gewond.

Het kruispunt bij de Cowboy Henk rotonde en ongevallen, het lijkt ondertussen uit te groeien tot een wekelijks gebeuren. Amper twee dagen nadat een bromfietser levensgevaarlijk gewond raakte, nadat hij door een wagen werd gegrepen, kwam het op net hetzelfde kruispunt opnieuw tot een aanrijding.

“Ik kwam met mijn wagen uit de richting van de rotonde en reed in de richting van het centrum, toen ik die wagen de afrit zag verlaten.” De bestuurder van de Opel, een jongedame, bekomt nog van de enorme knal die het ongeval met zich meebracht. “De andere wagen verliet de E17 en wilde in de richting van Zwevegem rijden maar zag me om een of andere reden niet. Ik probeerde nog te ontwijken maar dat bleek onmogelijk.”

Emotionele waarde

De bestuurder van de Ford, een oudere dame, bleek eveneens zwaar onder de indruk van het gebeuren. “Ik was op weg naar de Kringloopwinkel en reed van de autosnelweg af. Het gebeurde allemaal zo snel, ik weet zelf niet eens hoe die aanrijding is kunnen gebeuren. Het is een wagentje dat ik heb geërfd van mijn ouders. Het is misschien niet zo heel veel waard maar het heeft wel een grote emotionele waarde. Nu is het enkel nog rijp voor de schroothoop.”

Niemand raakte gewond en ook van alcohol was geen sprake, al lieten beide dames wel verstaan dat de complexiteit van het kruispunt waarschijnlijk een grote rol zal hebben gespeeld. “Het is erg onduidelijk allemaal en vooral als het regent weet je niet waar eerst kijken”, lieten beiden optekenen.

Het ondertussen beruchte kruispunt, dat de verbinding maakt tussen de R8 en de Oudenaardsesteenweg, groeide de afgelopen jaren uit tot een heus zwart punt van Kortrijk. Ongevallen zijn er schering en inslag en de situatie dwong het stadsbestuur al tot het nemen van maatregelen. Een proefopstelling met gele paaltjes werd er geïnstalleerd in een poging het aantal aanrijdingen te reduceren, al lijkt het niet meteen het gewenste effect teweeg te brengen. De situatie wordt er permanent geanalyseerd.