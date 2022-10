Oldtimer raakt zwaar beschadigd bij ongeval in Knokke-Heist op weg naar Zoute Grand Prix

Over pech gesproken: een 75-jarige man kwam zondagmiddag met zijn oldtimer naar de Zoute Grand Prix afgezakt, maar raakte in Duinbergen betrokken bij een ongeval. De schade aan zijn voertuig is aanzienlijk.

De 75-jarige man uit Knokke-Heist zal wellicht al enkele keren stevig gevloekt hebben. De zeventiger reed met zijn oldtimer, een exclusieve Ford, door de straten van Duinbergen, toen hij in de Knokkestraat in aanrijding kwam met een Toyota met Nederlandse nummerplaat. De 86-jarige bestuurder wilde ter hoogte van de Krommedijk links afslaan, maar daar liep het verkeerd.

De Toyota en oldtimer kwamen in botsing, met aanzienlijke materiële schade tot gevolg. Vooral de voorzijde liep zware schade op. Een ziekenwagen kwam ter plaatse, maar uiteindelijk bleef de fysieke schade zeer beperkt. Al zal de eigenaar van de oldtimer ongetwijfeld nog een tijdje vloeken. (MM)