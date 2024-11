Niet voor gevoelige kijkers! Bekijk het moment dat bus van De Lijn wordt gegrepen door trein: chauffeur kan seconden voor impact alle passagiers in veiligheid brengen

Vanmorgen is op de spoorwegovergang in Veldegem een bus van De Lijn gegrepen door een trein.

Het incident deed zich vrijdag kort na 7 uur voor in de Koning Albertstraat in Veldegem, een deelgemeente van Zedelgem. Een bus van De Lijn is op de overweg in panne gevallen. Toen de bestuurder de ernst van de situatie besefte, droeg hij alle reizigers, 14 jonge reizigers, onmiddellijk op om de bus te verlaten. Even later werd de lege bus geramd door een trein. De beelden hieronder zijn niet geschikt voor gevoelige kijkers.



De klap was enorm. Een deel van de bus kwam tegen een woonhuis terecht. Het achterste deel van de bus zat vast onder de trein. De trein stopte 100 meter verder. Op de trein raakte één iemand gewond.

De Lijn prijst de snelle reactie van de chauffeur, die een ramp vermeden heeft. “Gelukkig had hij de tegenwoordigheid van geest om niet te twijfelen en eerst aan de veiligheid te denken”, aldus woordvoerder Frederik Wittock. De oorzaak van de panne is voorlopig nog onbekend.



