Mugvoertuig knalt op vluchtheuvel tijdens interventie

Het mugvoertuig van het ziekenhuis in Torhout raakte donderdagochtend vernield na een verkeersongeval. Op weg naar een interventie knalde de mug op een vluchtheuvel. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken maar de Volvo is volledig vernield.

Het ongeval gebeurde donderdagochtend rond 8.40 uur. De mug van het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert was op weg naar een interventie en reed op de Roeselaarseweg in de richting van Lichtervelde.

Volvo zwaar beschadigd

Ter hoogte van het restaurant Chen’s Garden ging het verkeerd. De bestuurder week wat af van zijn rijvak en knalde vol op de vluchtheuvel in het midden van de weg. Door een eerder ongeval enkele weken geleden ontbraken de signalisatieborden die de weggeleider aangaven.

De gevolgen voor de mug waren zwaar. De Volvo V70 van het ziekenhuis reed over de vluchtheuvel waardoor de auto vier lekke banden kreeg. Door de forse botsing klapten de airbags van de wagen ook uit. Ook aan de bodemplaat van de wagen was er heel wat schade. De carterpan brak waardoor de wagen heel wat olie verloor.

De Volvo kwam uiteindelijk enkele tientallen meters verder tot stilstand. Er waren gelukkig geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. “Zowel de spoedarts als verpleegkundige bleven ongedeerd”, zegt Kristien Beuselinck van AZ Delta.

Mug Roeselare ingeschakeld

“Ze waren op weg naar een interventie en werden verrast door de slecht aangeduide verkeersheuvel. De mug van Roeselare werd onmiddellijk ingeschakeld om de interventie over te nemen zodat de patiënt er geen hinder van ondervond.”

Na het ongeval kwam de politie ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Op de vluchtheuvel werd nu een oranje verkeerskegel aangebracht. De brandweer kwam langs om brokstukken en gelekte motorvloeistoffen op te ruimen.

De mug werd getakeld en naar Volvo in Roeselare gebracht. De wagen zal naar alle waarschijnlijkheid perte totale verklaard worden. “Dat is nog niet zeker, we wachten daarvoor op de expertise”, zegt Kristien Beuselinck.

Drie spoeddiensten

“Indien de wagen uit dienst genomen moet worden zal hij sowieso vervangen worden. Op dit moment ondervindt het Torhoutse ziekenhuis ook geen hinder van het ongeval. Bij AZ Delta tellen we drie spoeddiensten. Naast Torhout zijn dat Roeselare en Menen.”

“In het wagenpark van AZ Delta is er altijd een reservemug beschikbaar. Die wagen werd intussen al overgebracht naar het ziekenhuis van Torhout en is daar al inzetbaar. We wachten nu nog even af maar indien de mug van Torhout uit dienst gaat, komt er sowieso een andere mug, zodat het totaal weer op vier komt.” (JH)