Menenstraat in Ieper blijft even verkeersvrij na aanrijding paaltje

In de Menenstraat in Ieper reed zondag in de loop van de namiddag een automobiliste uit Ieper tegen het paaltje ter hoogte van de Menenpoort. Vanaf de Menenpoort kan je de straat voorlopig niet in.

“De Menenstraat is op zondag tussen 14 uur en 20 uur verkeersvrij en dan is het automatisch paaltje omhoog”, zegt schepen Ives Goudeseune (Vooruit). “Afgelopen zondag reed iemand tegen het paaltje waardoor het beschadigd raakte en niet meer naar beneden kan.”

Het paaltje zal worden hersteld, maar wanneer dat is, is nog niet geweten. “Er moet een expertise gebeuren op het verwrongen paaltje en dat kan tijdje duren. Ondertussen kijken we voor tussenoplossing.”

De aanrijder blijkt een 37-jarige vrouw uit Ieper die aan het stuur van een Nissan zat. (CMW)