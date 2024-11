Man wordt gegrepen door vrachtwagen als hij Expresweg in Sint-Andries te voet wil oversteken

Zaterdagmiddag even over 14 uur gebeurde op de N31 Expresweg in Sint-Andries, Brugge een zwaar ongeval.

Ter hoogte van de Brugse gevangenis werd een man, die daar blijkbaar de weg wilde oversteken, gegrepen door een vrachtwagen die in de richting van de E40 reed. Het slachtoffer, dat onder de vrachtwagen terechtkwam, werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht, maar zou niet in levensgevaar zijn.

De Nederlandse vrachtwagenbestuurder was duidelijk aangedaan door het gebeuren. Hij werd door het ambulancepersoneel opgevangen. De omstandigheden van hoe de man op de weg geraakte worden onderzocht. Door het voorval waren twee rijstroken versperd en was er vertraagd verkeer in de richting van de E40.



