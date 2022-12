Man rijdt dronken in gracht in Veurne en mag zes uren bij politie roes gaan uitslapen

Een 32-jarige man uit Veurne zal zich zijn verkeersongeval van donderdagmiddag nog lang heugen. De man reed om 17 uur ‘s middags dronken met zijn wagen in een gracht en raakte lichtgewond. In plaats van een rit naar het ziekenhuis werd het een rit naar het politiecommissariaat waar hij zijn roes zes uur lang mocht uitslapen.

Het verkeersongeval gebeurde donderdagmiddag rond 17 uur in de landelijke Klokhofstraat in Veurne. De man reed er met zijn Citroën huiswaarts toen hij in het schemerdonker zich misrekende en in de gracht reed. Zelf belde hij de hulpdiensten niet maar iemand die het ongeval opmerkte deed dat wel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse.

“De man bleek lichtgewond te zijn en kreeg ter plaatse verzorging van de ambulanciers”, zegt commissaris Jorik Debruyne van politiezone Spoorkin. “Een rit naar het ziekenhuis bleek niet nodig. Een rit naar ons politiecommissariaat wel. De man was immers behoorlijk boven zijn theewater en legde een ademtest van meer dan anderhalve promille af. Daarom mocht hij bij ons zijn roes uitslapen. Uiteindelijk is hij hier toch zes uur lang op logies geweest. Daarna hebben we hem laten beschikken, echter zonder zijn rijbewijs. Dat hebben we ingehouden voor 15 dagen. Hij mocht te voet naar huis terugkeren.”

Voor de man letterlijk een koude douche. Bovendien zal hij mogelijk ook zijn rijbewijs pas net na Kerstmis terugkrijgen. Daarnaast raakte ook zijn wagen aanzienlijk beschadigd en moest die uit de gracht getakeld worden. Als afsluiter wacht hem ook nog een bezoekje bij de politierechter. (JH)